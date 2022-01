A elaboração do currículo como um documento pode ser um diferencial competitivo no mercado de trabalho atual, considerando as diversas vertentes e os novos nichos de atuação que têm surgido por conta dos fatores tecnológicos.

Currículo: dicas adaptáveis para uma elaboração direcionada

Sendo assim, o destaque do currículo ocorre por sua objetividade e clareza nas informações. Por isso, destaca-se o currículo através da construção qualificada para que o seu documento não seja descartado, sem que haja uma avaliação mais aprofundada.

Organização do documento

São pequenos fatores que fazem bastante diferença quanto a essa elaboração. Por exemplo, você pode se atentar a organização do documento, já que a visualização é um fator importante. Além disso, você deve fazer uma revisão quanto a ortografia.

Dados pessoais

Os seus dados pessoais precisam estar atualizados e devem ser sucintos. Por isso, evite inserir dados desnecessários, como o número de documentos pessoais, por exemplo.

Objetivo

O seu objetivo deve ser direto. Por isso, pode ser viável que você informe o seu cargo com o nível hierárquico de sua atuação. Por exemplo: analista de logística; assistente de atendimento ao cliente; auxiliar de faturamento; gerente de projetos etc.

Descrição da sua vida profissional e acadêmica

A descrição da sua vida profissional e acadêmica requer que você se atente aos principais pontos de cada uma de suas vivências. Bem como, é importante que você coloque as informações em ordem cronológica inversa, ou seja, priorize os dados mais atualizados. Certamente, esses pontos são relevantes para que o seu currículo seja melhor explorado futuramente em uma entrevista de emprego.

LinkedIn

Não menos importante, mantenha o seu currículo atualizado no LinkedIn, já que essa é uma das principais plataformas do mercado atual para busca de talentos.

Foto

Caso queira inserir uma foto no documento, escolha uma imagem que transmita o seu profissionalismo, evitando fotos em ambientes pessoais.

Dicas adaptáveis

Certamente essas dicas são adaptáveis, porém, é importante que você se atente a maneira como o seu currículo está sendo elaborado, já que ao escrever textos muito longos ou sem pontuação, o seu material pode ser descartado de um processo seletivo pertinente ao seu perfil.

Objetividade e coerência

Por isso, facilite essa primeira análise de modo que você consiga se posicionar melhor pessoalmente durante uma entrevista de emprego. Dessa forma, o seu currículo poderá se destacar pela objetividade e coerência durante sua elaboração. Portanto, considere esses pontos para que o seu currículo possa funcionar como uma vitrine profissional, ainda que seja algo perceptível em longo prazo, considerando a construção da sua carreira profissional.