O currículo é um documento que precisa ser construído com esse conceito para que o candidato alcance uma vaga que seja correlata ao seu interesse profissional.

Currículo: dicas para a elaboração estruturada e assertiva do documento profissional

O mercado de trabalho atual é bastante competitivo e o destaque do currículo ocorre pela sua assertividade, bem como pelo equilíbrio nas suas informações. É muito importante que o profissional consiga se colocar para o mercado de forma positiva, considerando seus pontos fortes de maneira orgânica.

Visualização e informações sucintas

Para isso, o currículo deve ser elaborado de maneira estruturada para que a visualização do documento esteja organizada e as informações sucintas.

Destaque suas informações pessoais de forma direcionada

Sendo assim, destaque suas informações pessoais considerando que estejam atualizadas; bem como, evite excessos. Por exemplo, não coloque números referentes aos seus documentos pessoais.

Tenha clareza sobre o seu objetivo

O seu objetivo pode ser inserido considerando o seu cargo dentro da sua área de atuação, através do seu nível hierárquico. Por exemplo: gerente de e-commerce; assistente de logística; analista de contas a pagar; auxiliar de atendimento ao cliente etc.

Experiência profissional

Por conseguinte, é relevante que você considere que a sua experiência profissional é um dos pontos principais do seu currículo. Por isso, você deve realizar apontamentos relevantes para que você alcance o objetivo de destacar suas experiências profissionais de modo assertivo. Sendo assim, não inclua narrativas muito longas e respeite a ordem cronológica inversa dos acontecimentos. Visto que ao priorizar as informações atualizadas, o seu currículo se torna mais atrativo.

As informações sobre a sua escolaridade

No que tange à sua formação escolar, é importante que você coloque informações sobre cursos concluídos e cursos em andamento. Além disso, cursos complementares sobre a sua área também são informações pertinentes à essa elaboração.

O resumo do currículo e suas habilidades sociocomportamentais

Caso você queira resumir o seu currículo, crie uma certa relação entre suas habilidades sociocomportamentais e as suas experiências, ainda que essa relação ocorra de maneira indireta. Visto que essa relação deve ser inserida, já que esse é um ponto importante para a avaliação do profissional de recrutamento e seleção. Portanto, ressaltamos que a visualização do currículo é pertinente, por isso, certifique-se de que as informações sejam visivelmente organizadas e também faça uma análise ortográfica.

Alcance seus objetivos profissionais

Certamente, um currículo bem elaborado eleva as suas chances de alcançar uma entrevista de emprego que seja relacionada aos seus reais interesses profissionais.