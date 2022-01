O currículo é um documento profissional, por isso, deve ser conceituado pelo candidato como uma maneira de apresentar o seu potencial profissional no mercado de trabalho atual.

Currículo: dicas para construir um documento profissional de forma atrativa e objetiva

Infelizmente, um excelente profissional pode não ser um candidato atrativo por conta de um currículo que não foi construído de maneira estratégica. Por isso, é fundamental que, na condição de candidato, você se atente para construir um currículo que demonstre assertivamente o seu potencial profissional, considerando o seu objetivo de carreira.

Equilibre as informações

O destaque do currículo se dá pelo equilíbrio e não por excessos. Por isso, esse é o principal ponto para que você destaque positivamente o seu currículo no mercado de trabalho. Além disso, a visualização do currículo como um documento profissional é de extrema importância para uma avaliação inicial dentro do processo de recrutamento e seleção.

Fontes, ortografia e narrativa

Por isso, atente-se para que não coloque fontes muito agressivas quando da digitação do documento; bem como, faça uma revisão ortográfica e se certifique de que não insira uma narrativa complexa no currículo. Assim sendo, é fundamental que você faça apontamentos para que sejam explorados durante uma entrevista de emprego.

Dados pessoais e objetivo

Sendo assim, destaque os seus dados pessoais certificando de que estejam atualizados; bem como, tenha clareza sobre o seu objetivo, considerando o seu nível hierárquico dentro da sua área de atuação. Por exemplo: gerente de marketing digital; analista de atendimento ao cliente; assistente de vendas; auxiliar de faturamento etc.

Escolaridade

Já a sua descrição escolar requer informações atualizadas sobre suas formações (graduação, pós-graduação, cursos técnicos etc); bem como deve conter dados relevantes sobre cursos em andamento, como a modalidade de ensino e a previsão de término do curso.

Experiência profissional

Por conseguinte, a sua descrição quanto a sua experiência profissional precisa conter apontamentos relevantes, de modo que o seu currículo se torne atrativo para que possa ser explorado durante uma entrevista de emprego.

Destaque as experiências mais atualizadas na elaboração do seu currículo

Além disso, é importante que você respeite a ordem cronológica inversa dos fatos nos campos referentes à sua experiência e escolaridade, já que essa é uma maneira orgânica de destacar as experiências mais atualizadas na elaboração do seu currículo. Adapte essas dicas e eleve suas chances de destacar o seu currículo de forma orgânica, alcançando seus objetivos de carreira profissional.

LinkedIn

Por fim, mantenha o seu LinkedIn atualizado, visto que essa é uma ferramenta tecnológica muito eficiente no processo de recrutamento e seleção no mercado de trabalho atual.