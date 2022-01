É fundamental que o currículo do candidato considere os seus objetivos profissionais quando da sua construção. Por isso, o direcionamento do currículo se refere à assertividade em todos os pontos quanto ao direcionamento do profissional no mercado de trabalho atual.

Currículo: dicas para o direcionamento de suas qualificações profissionais

Não é raro encontrar um excelente candidato que não recebe um convite pertinente para uma entrevista de emprego relevante. Visto que o seu currículo não se tornou um atrativo para que ele alcance seus objetivos de carreira.

Entretanto, é possível que o candidato modifique esse cenário, considerando a construção do seu currículo como um documento profissional. Sendo assim, existem pontos de atenção que são de grande valia para que o candidato consiga alcançar seus objetivos profissionais em longo prazo.

Visualização organizada

A visualização do seu currículo precisa de organização; ao passo que é importante que você faça uma revisão no documento, considerando todos os processos pertinentes à avaliação do profissional de recrutamento e seleção.

Considere destacar positivamente os seus dados pessoais

Sendo assim, considere destacar positivamente os seus dados pessoais, evitando informações distorcidas e não coloque o número de documentos ou dados de filiação, por exemplo.

O seu objetivo deve ser direto e sucinto

O seu objetivo deve ser direto e sucinto. Você pode colocar o seu cargo dentro da sua área de atuação, considerando o seu nível hierárquico atual. Por exemplo: auxiliar de logística; assistente de vendas; analista de marketing digital; gerente de projetos etc.

A sua experiência profissional é bastante relevante

A sua experiência profissional é bastante relevante na confecção do seu currículo. Porém, também é outro ponto que deve ser direcionado. Sendo assim, destaque produtivamente os principais fatos de sua trajetória, de modo que você possa explorá-los durante uma entrevista de emprego. Além disso, respeite a ordem cronológica inversa dos fatos, considerando que os dados atualizados devem constar nas primeiras visualizações do currículo.

Escolaridade

Da mesma forma, você deve considerar a construção das informações referentes à sua escolaridade, ressaltando que você deve informar se estuda na modalidade online ou presencial, bem como, a previsão de término do seu curso em andamento.

Resumo

Por fim, caso você queira resumir o seu currículo, faça uma ligação entre os pontos principais de sua experiência profissional e suas habilidades sociocomportamentais inseridas no resumo, ainda que essa relação ocorra de maneira indireta. Sendo assim, estará construindo um currículo coerente que pode ser um diferencial competitivo no mercado de trabalho, diante do seu objetivo profissional e do direcionamento de suas qualificações.