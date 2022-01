A construção do currículo como um documento profissional pode ser um diferencial competitivo no mercado de trabalho atual, quando pensamos no objetivo de carreira.

Currículo: diferencial competitivo no mercado de trabalho atual

A coerência durante a construção do currículo pode fazer toda diferença para que o candidato alcance uma vaga que seja correlata aos seus objetivos pessoais, bem como é uma maneira de direcionar o seu potencial dentro do mercado de trabalho.

Por isso, a construção assertiva do seu currículo é uma forma de valorizar a sua própria trajetória profissional. Sendo assim, se atente para que a visualização do documento esteja organizada.

Considere os pontos fortes de sua trajetória profissional

Você Pode Gostar Também:

Além disso, é relevante que, na condição de candidato, você faça uma análise que considere os pontos fortes de sua trajetória profissional. Sendo assim, destaque os seus dados pessoais pela objetividade e certifique-se de que estejam atualizados.

O seu objetivo de carreira deve ser sucinto

O seu objetivo de carreira deve ser sucinto, por isso, você pode inserir o seu cargo pretendido dentro da sua área de atuação. Por exemplo: auxiliar de faturamento; assistente de vendas; analista de recursos humanos; gerente comercial etc.

Descrição da sua trajetória profissional

A descrição da sua trajetória profissional requer apontamentos relevantes que serão explorados pessoalmente durante a entrevista de emprego. Além disso, respeite a ordem cronológica inversa dos fatos e insira o período de atuação em cada organização. Por conseguinte, a mesma lógica você deve seguir para informar os dados referentes a sua escolaridade.

Escolaridade e cursos em andamento

Sendo assim, informe os cursos dos quais você possui certificados, e, caso seja estudante, você deve informar a previsão de término do curso em andamento, bem como a modalidade de ensino.

Transmita profissionalismo ao inserir uma foto no documento

Por fim, caso você queira inserir uma foto no documento e resumir o seu currículo, é relevante que a imagem escolhida por você transmita um profissionalismo de sua parte, evitando fotos em ambientes festivos, por exemplo.

O resumo do currículo deve amparar as suas competências e habilidades

Além disso, o resumo do currículo deve amparar as suas competências e habilidades inseridas na descrição de sua trajetória profissional, ainda que essa relação não seja direta, ela deve existir.

Sendo assim, o seu currículo se tornará um documento atrativo pela objetividade e pelo equilíbrio das informações. Dessa forma, você eleva suas chances de sucesso ao alcançar vagas que sejam de seu real interesse profissional.