O currículo pode ser um diferencial competitivo no mercado de trabalho, por isso, a elaboração do currículo faz toda a diferença para o direcionamento de uma carreira profissional.

Currículo: diferencial competitivo no mercado de trabalho

É necessário que o documento seja elaborado de forma assertiva, considerando que a sua visualização deve estar organizada e os dados atualizados. Sendo assim, as informações devem receber destaque pela sua objetividade e coerência durante a elaboração do documento.

Dados pessoais

Destaque os seus dados pessoais considerando que os contatos estejam atualizados e não coloque informações excessivas, como o número de documentos pessoais, por exemplo.

Objetivo

O seu objetivo deve ser sucinto e direto. Você pode colocar a sua área de atuação e o seu nível hierárquico. Por exemplo: gerente de marketing digital; assistente de treinamento e desenvolvimento; analista de relacionamento com o cliente; auxiliar de estoque etc.

Experiência profissional

A sua experiência profissional precisa ser sucinta. Por isso, é importante que você personalize o seu currículo, sem que coloque fatos muito extensos. Visto que o currículo é um ponto que será explorado numa entrevista de emprego. Além disso, a ordem cronológica inversa deve ser respeitada na construção do documento.

Escolaridade

Por conseguinte, a mesma lógica vale para que você informe os seus dados escolares. Sendo assim, informe seus cursos concluídos e cursos em andamento. Entretanto, caso você estude, é relevante que coloque a modalidade de ensino e a previsão de término do seu curso atual.

Personalize os modelos prontos

Você pode utilizar geradores de currículo, uma vez que na internet há vários modelos disponíveis, entretanto, é relevante que você revise o material e coloque a sua personalidade, destacando suas competências e habilidades profissionais.

O resumo de currículo e suas habilidades e competências

Além disso, caso você queira inserir um resumo no seu currículo, é pertinente que você crie algum tipo de relação entre os dados inseridos no resumo e a sua experiência profissional, ainda que essa relação esteja inserida no documento de maneira indireta. Sendo assim, o seu currículo ficará coerente e assertivo, o que poderá elevar as suas chances de sucesso.

Atualize suas plataformas online

Além disso, as plataformas online, como o LinkedIn, são de grande valia para quem busca uma recolocação no mercado de trabalho atual. Sendo assim, é importante que você mantenha os seus dados atualizados e direcione o seu currículo para vagas que sejam correlatas ao seu objetivo profissional dentro da sua área de atuação.