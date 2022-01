O currículo deve ser visto pelo candidato como um diferencial para que ele consiga direcionar a sua carreira profissional e possa conseguir atrair uma entrevista de emprego que seja correlata aos seus objetivos de carreira.

Currículo: o direcionamento de carreira ocorre pela objetividade do documento

Por isso, o destaque do currículo se dá pela sua objetividade e coerência. Sendo assim, evite informações excessivas para que o seu documento profissional não se destaque negativamente.

Não destaque o seu currículo negativamente

O destaque negativo no currículo pode ocorrer através de fontes e letras muito grandes ou diferenciadas, bem como por textos corridos e sem pontuação, por exemplo.

Atenção ao optar por inserir uma foto

A foto do candidato também precisa de atenção. Já que é relevante que o candidato não insira imagens que contenham paisagens de viagens ou fundos festivos, por exemplo.

Diversos fatores amparam a construção de um currículo

Sendo assim, diversos fatores amparam a construção de um currículo, de modo que seja construído de forma assertiva e objetiva. Entretanto, o destaque positivo se dá por fatores inerentes ao processo de construção da objetividade de carreira.

Destaque seus dados pessoais de forma positiva

O destaque de dados pessoais do candidato deve ocorrer de forma orgânica através de dados assertivos e atualizados, bem como, o objetivo deve ser sucinto; ao passo que a descrição de sua trajetória profissional deve ser em ordem cronológica inversa.

Além disso, neste campo do currículo é pertinente que faça uso de palavras coerentes com a sua área de atuação e evite explicar situações inteiras. Sendo assim, se possível faça apontamentos que podem ser melhor explorados durante uma entrevista de emprego.

Formação acadêmica

No que diz respeito a sua formação acadêmica, é importante que você informe cursos concluídos e, caso seja um estudante, deve informar a modalidade do seu ensino e a previsão de término do curso em andamento. Cursos correlatos à sua área de atuação também podem ser informados como curso extracurricular.

Relacione suas competências, habilidades e sua trajetória profissional

Além disso, caso você queira resumir o seu currículo, crie uma relação entre as suas habilidades sociocomportamentais descritas juntamente com suas competências no resumo do documento, e os pontos inseridos na descrição de sua experiência profissional, ainda que essa relação seja indireta. Pois, esse é um ponto de atenção do profissional de recrutamento e seleção na análise curricular. Sendo assim, adapte esses pontos e direcione a sua carreira profissional de forma objetiva e assertiva.