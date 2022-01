O currículo do candidato certamente pode ser um diferencial competitivo no mercado de trabalho. Visto que a elaboração do currículo direciona a visualização do documento. Por conseguinte, permite que o candidato receba um convite para uma entrevista de emprego que seja de seu real interesse.

Currículo: o direcionamento e a coerência são fatores relevantes na construção do documento

Portanto, o direcionamento pode ser um diferencial para que o seu currículo se destaque no mercado de trabalho atual, considerando a objetividade das informações.

Organize a visualização do documento

A análise inicial de um currículo é feita em pouco tempo, em algumas empresas essa análise ocorre em segundos. Por isso, é muito importante que a visualização do documento seja organizada para que o profissional de recrutamento e seleção consiga avaliar positivamente os pontos principais da sua carreira.

Você Pode Gostar Também:

Evite o destaque negativo

Sendo assim, evite o destaque negativo por meio de fontes muito grandes e problemas com a ortografia do documento, por exemplo.

Os seus dados pessoais no currículo precisam de direcionamento e atualização, sendo assim, certifique-se de que seus dados estejam atualizados. Evite um endereço de e-mail que contenha palavras pejorativas e informações excessivas, como o número de documentação pessoal, por exemplo.

O seu objetivo deve ser claro e direto

O seu objetivo deve ser claro e direto. Lembre-se de que é importante que você faça pequenos apontamentos no currículo para que sejam explorados durante a entrevista de emprego.

A descrição da sua trajetória profissional e da sua escolaridade

A descrição da sua trajetória profissional e da sua escolaridade deve ser feita considerando a ordem cronológica inversa dos fatos, sendo campos relevantes no currículo.

Destaque os pontos relevantes de sua carreira profissional

Além disso, destaque os pontos relevantes de sua carreira para que você possa levar para a entrevista de emprego situações concretas, considerando o currículo como base principal. Além disso, faça o uso de termos pertinentes à sua área de atuação.

Resumo do currículo

O resumo do currículo deve ter alguma relação com a sua experiência profissional, ainda que essa relação não ocorra de forma direta. Sendo assim, caso você opte por inserir um resumo no seu currículo, lembre-se de criar uma relação entre as suas competências, habilidades e a sua experiência profissional.

Equilíbrio das informações e o destaque positivo do documento

Visto que esse pode ser um ponto questionado durante uma possível entrevista de emprego. Certamente na construção do currículo o equilíbrio das informações faz com que ele se destaque positivamente, considerando o direcionamento e a coerência que o candidato teve durante a construção do documento.