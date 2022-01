A construção do currículo do candidato pode ser um ponto importante para o direcionamento de sua trajetória profissional, considerando que ele pode receber o convite para uma entrevista de emprego que seja correlata ao que ele deseja para a sua carreira em longo prazo. Por isso, é relevante que se atente a alguns pontos no que diz respeito à construção do seu documento profissional.

Currículo: priorize as informações essenciais

O currículo deve ser sucinto para que seja atrativo. Por isso, é muito importante que você priorize as informações essenciais e não coloque informações excessivas. Visto que são pontos importantes para a análise do profissional de recrutamento e seleção.

Pontos importantes de sua trajetória profissional

Sendo assim, pense sobre os pontos importantes de sua trajetória profissional para descrever suas experiências. Coloque no seu currículo cursos atualizados, no que diz respeito à sua trajetória acadêmica e respeite a ordem cronológica inversa em ambos os campos.

Visto que dessa forma você estará priorizando sempre os dados atualizados; o que é interessante para que uma empresa possa analisar o seu perfil de maneira assertiva.

Cursos extracurriculares

Além disso, também é relevante que você coloque informações sobre cursos extracurriculares dentro da sua área de atuação. Ao passo que o seu objetivo deve ser sucinto e direto.

Profissionais específicos requerem modelos diferentes

Alguns profissionais, excepcionalmente, possuem mais de um objetivo, seja em questão de nível hierárquico ou em questão de área profissional. Por isso, caso você seja um desses casos específicos, desenvolva mais de um modelo de currículo. Pois é importante que o currículo seja direcionado para a vaga na qual você está se candidatando.

A visualização organizada do documento profissional

A organização dos dados é um ponto pertinente. Por isso, certifique-se de que a construção do seu currículo esteja de acordo com a visualização.

Dessa forma, a visualização deve ser atrativa e não confusa. Por isso, faça uma revisão ortográfica do seu documento e considere não inserir textos muito extensos. Além disso, caso você estude, é pertinente que você informe à empresa a previsão de término do seu curso e se você estuda em uma plataforma EAD ou presencialmente.

Relação entre suas competências, habilidades e trajetória profissional

Caso você opte por resumir o seu currículo, crie uma relação – ainda que indireta – entre suas competências e habilidades sociocomportamentais descritas no resumo do seu currículo e os pontos citados na sua experiência profissional. Certamente, a coerência e a visualização do documento são pontos fundamentais para que ele seja selecionado em uma primeira análise.