O currículo é um documento que, de forma sucinta, relata sua trajetória profissional e educacional. Por isso, funciona como uma espécie de vitrine para o direcionamento de sua carreira.

Currículo: relacione suas habilidades, competências e objetivo profissional

Portanto, a elaboração do documento requer direcionamento para que seja assertivo e sucinto, de modo que seja uma ligação relevante entre suas habilidades e o seu objetivo de carreira profissional.

Faça apontamentos relevantes

Na elaboração do seu currículo você deve prezar pelas informações principais. Visto que elas serão exploradas pessoalmente durante uma entrevista de emprego. Além disso, respeite a ordem cronológica inversa dos fatos, priorizando sempre os acontecimentos mais atuais.

Destaque seus dados pessoais positivamente

Sendo assim, destaque seus dados pessoais positivamente, informando o seu telefone para contato, e-mail e rede social, caso você possua. Entretanto, atente-se para que o seu e-mail não contenha palavras pejorativas e suas postagens nas redes sociais não comprometam a sua imagem profissional.

O seu objetivo precisa ser claro e direto

O seu objetivo precisa ser claro e direto. Você pode inserir o seu cargo dentro da área de atuação, considerando o nível hierárquico. Por exemplo: gerente de projetos; analista de atendimento ao cliente; assistente de faturamento; auxiliar de logística etc.

Formação acadêmica

É pertinente que você insira as informações quanto à sua escolaridade e experiências profissionais, considerando os dados mais atuais; caso você estude, informe a previsão de término do seu curso e a modalidade do ensino.

Cursos extras

Cursos extras também podem ser informados no currículo, principalmente se eles forem pertinentes à sua área de atuação, considerando o seu objetivo atual.

Coerência e assertividade

A coerência precisa fazer parte do currículo de forma direta e indireta. Por isso, caso você opte por inserir um resumo do currículo, faça uma relação entre suas competências e as habilidades informadas no resumo e os pontos principais de sua trajetória profissional.

Dessa maneira, você estará construindo um documento assertivo e direcionado para o seu objetivo profissional, ainda que seja algo resolutivo em longo prazo.

Mantenha as suas plataformas online atualizadas

É relevante que você mantenha as suas plataformas online atualizadas, pois os sites de recrutamento e seleção são muito utilizados no mercado para atrair novos talentos.

Sendo assim, atualize o seu cadastro no LinkedIn, Catho Online, Infojobs, Vagas.com, dentre outros canais que fazem a ligação entre o candidato e a organização. Adapte os pontos citados e considere o currículo como um documento eficiente para a sua carreira profissional.