O currículo é um documento que deve ser construído considerando diversos fatores inerentes ao mercado, principalmente a volatilidade do cenário atual em todos os segmentos empresariais.

Currículo: tenha objetividade e coerência durante essa elaboração

Por isso, é relevante que o destaque do currículo ocorra por fatores positivos pertinentes à sua trajetória profissional, já que é possível destacar o currículo negativamente, o que deve ser evitado.

Destaque positivamente os seus dados pessoais

Por isso, os seus dados pessoais precisam ser destacados através da atualização e da objetividade, evitando dados excessivos, como números de documentos ou dados de filiação, por exemplo.

O seu objetivo precisa ser claro e direto

Por conseguinte, o seu objetivo precisa ser claro e direto. Sendo assim, você pode colocar informações referentes ao seu cargo e área de atuação. Por exemplo: analista de marketing digital; assistente de faturamento; auxiliar de escritório; gerente de projetos etc.

Trajetória profissional e escolaridade

Os campos referentes a sua trajetória profissional e escolaridade são extremamente importantes para que você consiga alcançar o seu potencial competitivo dentro do mercado de trabalho atual.

Por isso, destaque os seus dados através de pontos assertivos e faça uso de palavras pertinentes à sua área de atuação. Além disso, é relevante que você respeite a ordem cronológica inversa dos fatos para que as descrições sejam atuais e atrativas.

O resumo do currículo

Caso você queira resumir o seu currículo, crie uma relação entre as suas habilidades comportamentais, suas competências profissionais e os dados informados na sua descrição de sua experiência profissional.

No resumo do currículo a relação entre a trajetória e as competências é um ponto de atenção do profissional de recrutamento e seleção. Certamente o seu currículo poderá se destacar positivamente por conta da coerência, objetividade e do equilíbrio nas informações.

Mantenha o seu Linkedin atualizado

Não menos importante, mantenha o seu Linkedin atualizado. Visto que no mercado atual a plataforma de empregos LinkedIn destaca-se dentre as demais, sendo uma ferramenta ampla para buscar novos talentos no mercado de trabalho.

Opte por uma foto sem fundos atrativos

Por fim, caso queira inserir uma foto no seu currículo, escolha uma imagem profissional, sem fundos atrativos como festas e viagens, por exemplo.

Todos os pontos do currículo fazem parte da construção da sua imagem profissional

Todos os pontos do currículo fazem parte da construção da sua imagem profissional, por isso, eles estão relacionados. Sendo assim, tenha objetividade e coerência durante essa elaboração e eleve suas chances de sucesso no mercado de trabalho atual.