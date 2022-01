Curto-circuito causa incêndio em show do Olodum, no Pelourinho

Susto na apresentação da banda Olodum na última terça-feira (18). Um incêndio atingiu a parte inferior do palco durante a apresentação dos artistas no Largo da Tieta, localizado no Pelourinho. Em imagens que circulam pelas redes sociais, é possível ver o público descobrindo parte do palco e tentando apagar as chamas.

O vocalista Lazinho pede calma ao público até que a situação seja resolvida. Em nota, o Olodum informou que o incêndio começou após um curto-circuito na caixa de grave e que a situação foi resolvida dois minutos após a chegada dos bombeiros brigadistas, que trabalhavam no evento.