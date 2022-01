Cushman abre vagas de emprego; veja funções

A Cushman & Wakefield, companhia líder no segmento imobiliário, está disponibilizando novas ocupações. Os cargos estão disponíveis em vários estados brasileiros. Confira as vagas e como realizar seu cadastro, abaixo!

Cushman está com vagas disponíveis

A Cushman & Wakefield, empresa de nível global, é líder no segmento imobiliário. A companhia atua no ramo comercial em mais de cinquenta países, contando com mais de mais de 60 mil colaboradores em todo o mundo.

Em busca de novos profissionais para ocupar as funções disponíveis, a Cushman está recrutando pessoas de diversas localidades do país. Veja os cargos e regiões:

Analista Ambiental – São Paulo/SP;

Supervisor de Operação – Fortaleza/CE;

Supervisor de Facilities – Cajamar/SP;

Consultor de Locações Júnior – Rio de Janeiro/RJ;

Estagiário em Pesquisa de Mercado – São Paulo/SP;

Consultor de Avaliação PI – São Paulo/SP;

Analista de Facilities – Celso Ramos/SC, Campinas e São Bernardo do Campo/SP;

Analista Administrativo de Operações Facilities – São Paulo/SP;

Auxiliar Administrativo (exclusivo para candidatos PCD’s) – São Paulo/SP;

Assistente Administrativo de Operações – São Paulo;

Assistente Financeiro – Osasco/SP;

Analista de Projetos Jr – São Paulo/SP;

Recepcionista Bilíngue – São Paulo/SP;

Analista de Fretados Facilities – Minas Gerais/MG;

Analista de Infocontrol – Osasco/SP.

Como se inscrever

Para participar do processo de recrutamento da Cushman & Wakefield, os profissionais deverão realizar um cadastro online na função pretendida, através da página de candidatura.

Além da remuneração compatível ao mercado de trabalho, a empresa também oferece uma série de proventos aos selecionados, como auxílio academia, plano médico, vale alimentação, seguro de vida, vale refeição, plano odontológico e vale transporte.

