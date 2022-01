Custos para comprar um imóvel: o que se paga de documentação? Entenda melhor

Você encontrou um lugar dos sonhos, organizou as finanças e definiu uma data de compra. Mas, você considerou todos os custos para comprar um imóvel? Visto que esse tipo de aquisição traz grandes emoções para o cidadão, ignoram-se facilmente certos detalhes extras envolvidos. Contudo, na matéria deste domingo (02) do Notícias Concursos, você saberá que todos esses valores podem chegar a um montante considerável, o que afetará as taxas que se pagará pela propriedade.

Quais são os cursos para comprar um imóvel?

Os impostos são o grande vilão entre os custos para comprar um imóvel. Embora o Imposto de Transmissão de Bens e Imóveis (ITBI) possa alcançar valores exorbitantes – mesmo estando em consideração que há descontos aplicáveis ??- um número impressionante de compradores não considera o extra quando se vai calcular quanto vão poder pagar e de quanto financiamento precisam.

Mas não é apenas o ITBI. Mesmo os compradores mais atentos esquecerão os custos adicionais, tal como seguro e inspeções, ao correr para adquirir o imóvel perfeito. Mesmo embora tais despesas pareçam ocasionais, elas são essenciais para a proteção de um dos maiores bens adquiridos do cidadão.

ITBI

O Governo sempre cobra o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, que é comumente reconhecido como ITBI. Quando uma propriedade muda de dono, calcula-se o valor com base no preço atualizado. Embora existam alguns descontos e isenções (independentemente de quem comprou a primeira casa), os impostos podem aumentar muito o custo da compra.

Custos administrativos

Quando você solicita um empréstimo, muitas instituições financeiras e bancos cobram taxas de administração para cobrir os custos de processamento e gerenciamento. O custo varia de acordo com o provedor.

Seguro da hipoteca

Se você não puder pagar a hipoteca, o credor pode exigir que você adquira um seguro para cobrir quaisquer perdas. Usa-se a taxa da apólice como uma taxa inicial única ou adicionada ao seu empréstimo, mas pode ser onerosa, dependendo do valor do empréstimo.

Taxa de registro do contrato

Os governos estaduais cobram algumas taxas para registro da escritura. Isso pode adicionar milhares de reais aos custos para comprar um imóvel.

