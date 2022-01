CVC abre 350 vagas para trabalhar em home office

A CVC Corp, um dos maiores grupos de viagens da América Latina, está com 350 vagas de emprego abertas para trabalho remoto, ou seja, em home office, para qualquer região do Brasil.

As vagas são voltadas, na sua maioria, para o setor de atendimento ao cliente. Os interessados devem se inscrever no site da CVC Corp, selecionar o cargo desejado para trabalhar remotamente e aguardar o contato da companhia.

As vagas estão disponíveis para todos os níveis hierárquicos – de iniciantes a líderes. No geral, o candidato precisa ter no mínimo o ensino médio completo, mas para algumas áreas é exigido o curso superior.

A empresa oferece, além da remuneração compatível com o mercado, benefícios tais como: seguro saúde e seguro de vida, vale refeição e/ou vale alimentação, convênio em farmácias, descontos em viagens (com a inclusão de dependentes), auxílio home office, day off de aniversário (folga remunerada, quando o colaborador faz aniversário). Se a data não cair em dia de trabalho, o colaborador pode escolher o próximo dia útil para descansar, sem desconto no salário, além do direito às licenças maternidade e paternidade, ambas de forma estendida.