CVC Corp disponibiliza novas vagas de emprego; confira os cargos

Com objetivo de ampliar seu quadro de funcionários que almejam ingressar ao mercado de trabalho, a CVC, reconhecida como a maior operadora de turismo da América Latina, disponibiliza novas vagas de emprego para profissionais em diversas especialidades com lotações nas cidades de Santo André – SP, São Paulo – SP e Belo Horizonte – MG.

CARGOS Analista de Web Pleno Consultor de Vendas Gerente de Vendas Analista de Mídia Pleno Analista de Marketing Pleno Analista de Growth Marketing Pleno Banco de Talentos – Pcd Assistente Financeiro I

CVC Corp: o maior grupo de viagens da América Latina Atuamos com marcas distintas nos segmentos de viagens de férias e lazer, viagens corporativas e relacionadas a cursos e intercâmbio cultural no exterior, por meio de lojas físicas, plataformas digitais e agências multimarcas, e nossas marcas somam mais de 100 anos de expertise em formatar, distribuir e realizar viagens, proporcionando a melhor experiência de viagem aos nossos clientes.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico oficial do site da CVC e cadastre-se no cargo desejado. Vale lembrar que as chances citadas acima podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.