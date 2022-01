Da Cor do Pecado entra na íntegra no catálogo da Globoplay

Primeira novela assinada por João Emanuel Carneiro, com direção-geral de Denise Saraceni e Luís Henrique Rios, ‘Da Cor do Pecado’, exibida originalmente em 2004 na TV Globo, está no catálogo do Globoplay em sua versão original. A obra faz parte do projeto de resgate dos clássicos da dramaturgia, além de ser mais uma etapa do Projeto Originalidade, que tem como objetivo oferecer para o assinante conteúdos de acervo exatamente como foram exibidos na TV aberta, além de melhorar a resolução em relação ao material que já estava disponível na plataforma anteriormente.