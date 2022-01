Dani Calabresa na linha: web reage ao novo ‘CAT BBB’

‘CAT BBB’ estreou na terça-feira (25) sob o comando inédito da atriz e humorista Dani Calabresa. No quadro, a loira no quadro que coleta as principais queixas, pedidos e considerações do público sobre o programa.

À frente da atração nesta temporada, a nova “atendente” celebra a estreia: “Quando perguntam como eu me preparo para o meu trabalho, a minha resposta é ‘assistindo ao BBB’. Melhor trabalho do mundo, não é? (risos) Estou muito feliz com a oportunidade de assumir o quadro, que é muito divertido e representa o público. A gente fala na TV tudo que está na cabeça de quem está assistindo”.

“Foi muito divertido gravar. Quero, inclusive, agradecer à equipe talentosa que sabe tudo de ‘CAT BBB’: o diretor Pedro Carvana, a produtora de conteúdo Meire Lopes e os roteiristas hilários Saulo Aride e Eduardo Belo. Eles são demais”, elogia a atriz e humorista, que também manda um recado para o apresentador do reality show: “Quero mandar um beijo para o Tadeu, que está arrasando muito. Que escolha certeira! Estou vibrando assistindo ao desempenho dele”, disse a humorista.

Os internautas elogiaram a performance da Dani no comando do quadro, mas sentiram falta do Rafael Portugal.