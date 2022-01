Daniela Escobar, a Maysa de ‘O Clone’, estuda medicina em Harvard aos 53 anos

Longe das novelas desde “Flor do Caribe”, de 2013, Daniela Escobar vive a realização de um sonho. Aos 53 anos, a Maysa de “O Clone”, iniciou dois cursos na área de saúde na Harvard University, nos Estados Unidos.

“Estou finalizando dois cursos de medicina preventiva. Em um deles estudo prevenção baseada na medicina ayurveda e o outro na nutrição. Recentemente, comecei mais um curso sobre os efeitos do aquecimento global na nossa saúde. Meus projetos do momento são todos ligados à área da saúde”, contou em entrevista para a Quem.

Sucesso na reprise como vilã, Daniela fala que tem acompanhado o burburinho nas redes sociais. “Não estou assistindo tudo porque não tenho o canal em casa aqui nos Estados Unidos, mas recebo cenas diariamente pelas mídias sociais”, contou.

Ainda sobre a novela ela revelou que assiste algumas cenas de sua personagem como se fosse a primeira vez. “O que tem acontecido bastante é eu me surpreender com certas cenas, por absolutamente não lembrar de sequer as ter feito”, iniciou.

“Foi um volume de trabalho grande e muitas cenas é como se eu as estivesse assistindo pela primeira vez como espectadora mesmo. A minha relação com a maioria do elenco era ótima. Admirava muitos dos atores desde criança. Dividir a cena com Juca de Oliveira, Nívea Maria, Reginaldo Faria, Neusa Borges, Vera Fischer, Osmar Prado e Beth Goulart, entre outros, era um prazer enorme. São lembranças boas que carrego para a vida toda”, finalizou.