Datafolha: 79% dos brasileiros apoiam vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra Covid-19

O Datafolha informou que a pesquisa foi realizada por telefone com 2.023 pessoas com 16 anos ou mais, em todos os estados do país, entre os dias 12 e 13 de janeiro. A margem de erro é de dois ponto percentuais para mais ou para menos.

A região sul foi a que menos apoiou a vacinação infantil: 72% são a favor e 21% contra. No Nordeste, 78% são a favor da imunização das crianças contra a Covid-19 e 18% são contrários. A região do país com mais pessoas a favor foi o Sudeste, com 83% a favor e 14% contra.