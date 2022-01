Datafolha indica que 81% dos brasileiros apoiam a exigência do ‘passaporte da vacina’

Uma pesquisa Datafolha, divulgada nesta segunda-feira (17), aponta que 81% dos entrevistados são a favor da exigência do “passaporte da vacina”. A comprovação é utilizada para liberar a entrada em locais fechados como bares, restaurantes e órgãos públicos.

Segundo o Datafolha, 18% são contra a exigência do comprovante e 1% não soube responder.

O “passaporte” é o certificado que comprova a vacinação ou a conclusão do esquema de vacinação contra a Covid-19. No Brasil, o documento é emitido pelo ConectSUS ou por sites e aplicativos estaduais.

Os percentuais são resultado de pesquisa feita por telefone nos dias 12 e 13 com 2.023 pessoas de 16 anos ou mais de todos os estados do Brasil. A margem de erro é de dois ponto percentuais para mais ou para menos.

Segundo dados da pesquisa, os mais , os mais favoráveis ao passaporte são mulheres (87%), pessoas com mais de 60 anos (87%), com ensino fundamental completo (86%) e aqueles que ganham até dois salários mínimos por mês (85%).

Em um recorte geográfico, os entrevistados da região Sudeste são os mais favoráveis à medida (84%), enquanto o Sul tem a menor taxa de aceitação (75%). Profissionalmente, as pessoas identificadas como donas de casa são as mais favoráveis (90%), enquanto as empresárias carregam a menor taxa (60%).