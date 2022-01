‘De Férias Com o Ex’ estreia nova temporada com brasileiros e gringos; saiba detalhes

O ano de 2022 já começa com muita pegação, tretas e ex-namorados saindo do mar. Quem já captou as referências sabe que o “De Férias com o EX” está com nova temporada, estreando na quinta-feira (13), na MTV.

Dentre as novidades apresentadas em coletiva na manhã desta terça-feira (11) estão, a mudança para o Caribe nesta edição especial do reality, os episódios no streaming Paramout + e a apresentação de Lipe Ribeiro no “Estúdio com o EX Caribe”, para lavar aquela roupa suja após o episódio da semana.

No elenco, que mistura pela primeira vez brasileiros e estrangeiros em uma versão bilíngue, estão nomes que chamam atenção como Carlos Ortega, irmão de Pedro Ortega, os veteranos João Hadad e Camilla Costa, além de novos rostos.

Questionado pelo iBahia sobre uma possível pressão para movimentar tanto quanto seu irmão na última temporada, Carlos revelou que não teve essa preocupação. “Não tive pressão nenhuma de superar meu irmão em alguma coisa, zero pressão e fiquei muito aliviado de ser somente eu (no reality) e não ter comparação nenhuma”, afirmou.

Foto: Divulgação

Coração brasileiro



Um dos participantes gringos da nova temporada, Mario Abraham, não hesitou na hora de exaltar a beleza da mulher brasileira e ainda considerou ter um coração verde e amarelo.

“A mulher brasileira é perfeita, foi esculpida no Olimpo. Eu acho que sou brasileiro no meu coração e ainda não sabia. Agora tenho uma família nova (os participantes do reality), um pouco disfuncional no final do dia (risos)”, disse.

Aulas de espanhol?

Mas nem tudo é pegação, Camilla revelou dificuldades em entender o espanhol de alguns participantes, o que gerou até algumas tretas dentro da casa. “Foi uma experiência muito única conviver com estrangeiros dentro da casa, tava lidando com inglês e cheguei lá e vi o espanhol. Eu não entendo muito bem o espanhol então a gente desenrola. Tô doida pra ver como é que ficou, misturar bebida com novas línguas foi maravilhoso”, contou.

A veterana ainda prometeu grandes momentos na nova temporada do reality: “Quem me viu na primeira já sabe um pouquinho do que vai esperar na segunda, preparem os panos”.

A nova temporada do “De Férias com o EX” estreia nesta quinta-feira (13), meia-noite no Paramout+ e às 21h na MTV Brasil.