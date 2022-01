De férias, filha de Carlinhos Brown encanta em cliques pela Bahia; veja fotos

Filha do baiano Carlinhos Brown, Clara Buarque escolheu Salvador, na Bahia, para passar esse início de ano. A atriz e cantora, de 23 anos, tem aproveitado o verão para curtir as praias da região.

Depois de dividir o palco na virada do ano com o pai, Clara esticou a temporada, acompanhada de amigos e familiares. Um de seus lugares preferidos é a Praia do Buracão, no bairro do Rio Vermelho, de onde tem postado alguns cliques, exibindo toda sua beleza.