Deborah Secco assiste a estreia do BBB pelo celular na Disney

Deborah Secco está de férias em Orlando mas, não deixou de acompanhar a estreia do BBB22. A atriz, que é fã de carteirinha do reality show, acompanhou tudo pelo celular. “A gente está curtindo o que no parque?”, perguntou ela e foi respondida pelo marido, Hugo Moura: “BBB. Será que ela é viciada? Não é, não gosta não”, ironizou ele.

Enquanto se divertia em um parque da Disney com a família, ela já começou a comentar tudo que acontecia na nova edição. “Viciada que se preza vê o BBB onde? No parque, no celular. Já estou bem confusa quanto a quem gosto, quem não gosto. Vou assistir de novo em casa depois opino mais. Estou louca para chegar em casa e ver o pay per view”, disse ela. A décima segunda edição do programa foi ao ar na noite da segunda-feira (17).