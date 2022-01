Deel oferece vagas remote first

A Deel, empresa de gestão de pagamentos e contratos internacionais, oferece vagas remote first – uma tendência imposta pela pandemia e que certamente que veio para ficar. Ao todo, são mais de 200 postos de trabalho para diferentes cargos nas áreas de de atendimento, engenharia, marketing, finanças, growth, jurídico, recursos humanos, produto e entre outras.

Com sede em São Francisco, nos Estados Unidos, a companhia conta com mais de 400 colaboradores de 26 nacionalidades diferentes. Assim, podem se candidatar nas vagas profissionais baseados em qualquer parte do Brasil ou do mundo.

Atualmente, há chances para as funções de Marketing Manager, Employment Counsel, Payroll Manager e muito mais. Embora os requisitos variem de acordo com a função, todas as vagas exigem fluência na língua inglesa e algumas pede, também, conhecimento no idioma espanhol. Afinal, a empresa é uma multinacional e trabalha em todos os fusos, não é mesmo?

Com o propósito de fomentar o mercado de contratação e quebrar barreiras no setor, a empresa oferece inúmeros benefícios, além de um salário competitivo. Isso significa que os contratados receberão férias ilimitadas com um mínimo de 18 dias de folga por ano, licença parental estendida, auxílio bem-estar e budget para Aprendizagem e Desenvolvimento. Sem contar, é claro, a modalidade FlexWork, que permite que o contratado escolha de onde quer trabalhar: em sua casa, na praia, em um escritório da Deel ou em um co-working.

Como se candidatar

Os interessados em participar do processo seletivo e concorrer a qualquer uma das vagas oferecidas deverão acessar a página de carreiras da Deel, disponível em https://jobs.ashbyhq.com/Deel, para cadastrar currículo e conferir a lista completa de oportunidades disponíveis.