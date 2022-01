Defesa Civil do Estado registra mais uma morte por conta das chuvas na Bahia

O óbito ocorreu na última quinta-feira (30) e foi confirmado na tarde desta segunda (3) pela Prefeitura de Belo Campo. A vítima é um homem de 39 anos que se afogou no povoado de Sabiá, zona rural do município. Até o momento, as cidades que registraram mortes são: Amargosa (2), Itaberaba (2), Itamaraju (4), Jucuruçu (3), Macarani (1), Prado (2), Ruy Barbosa (1), Itapetinga (1), Ilhéus (3), Aurelino Leal (1), Itabuna (2), São Félix do Coribe (2), Ubaitaba (1) e Belo Campo (1).