Defesa Civil fará análise estrutural em casarão que pegou fogo no centro de Salvador

O casarão, que pegou fogo na noite desta terça-feira (11) no bairro de Nazaré – centro de Salvador, passará por uma análise estrutural. De acordo com Sosthenes Macedo, diretor geral da Defesa Civil de Salvador (Codesal), agentes da entidade acompanharam todo o trabalho realizado pelo Corpo de Bombeiros durante a madrugada e, nesta quarta (12), uma análise sobre o risco de desabamento será feita no espaço, assim como nos outros edifícios vizinhos à estrutura.

No momento, a calçada em frente ao casarão foi isolada e os comércios, da parte inferior, seguem fechados. Segundo informações da Central de Polícia, os bombeiros foram acionados por volta das 21h30. Ninguém morava oficialmente no edifício de três andares e após o incêndio, toda a estrutura foi danificada.

Ainda não se sabe o que provocou as chamas. Testemunhas informaram que o casarão estava fechado há alguns anos e moradores de rua habitavam o espaço. Há ainda informações de que antes de ser fechado, a estrutura abrigou uma escola particular.

O iBahia solicitou informações do IPAC (Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia) e do IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) sobre o casarão. Ainda não se sabe se ele é tombado ou não por algum instituto. O proprietário do casarão ainda não foi identificado.