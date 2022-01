Deixou de ser contra o jogo? O que esperar da liderança de Tiago Abravanel

Tiago Abravanel venceu a prova ao lado de Pedro Scooby nesta quinta-feira (27), e conquistou a segunda liderança do BBB 22.

O neto de Silvio Santos, que chegou a planejar o boicote do jogo da discórdia e a pedir um BBB “paz e amor”, agora terá jogar. Afinal, como a gente bem sabe, é papel do líder indicar alguém direto para a berlinda.

Foto: reprodução / Globoplay



E agora, o que esperar do reinado de Tiago? Antes de tudo, é preciso relembrar a dinâmica da semana. O paredão será triplo. O anjo imunizará uma pessoa, o líder indicará uma pessoa. A dupla que fez a prova com o líder indicará um e o imunizado do anjo também. A votação na casa será de nove votos abertos e nove votos no confessionário.

Scooby e Douglas, que são os principais aliados do influencer no BBB 22, poderão respirar tranquilamente, pois as chances de serem indicados por Tiago são praticamente nulas.

Jade, Linn e Arthur, as outras escolhas dele para o VIP, também não são os nomes mais prováveis para a indicação.

É fato que a prova do anjo e os acontecimentos ao longo da semana influenciarão a formação do paredão. No entanto, alguns brothers precisam ficar atentos, caso desejem ter a chance de disputar a prova bate e volta no domingo (30).

O papo eterno de Rodrigo sobre o jogo tem incomodado alguns participantes, e o atual líder é um deles. O paranaense já chegou a ter atritos com Douglas, um dos principais aliados do influenciador na casa.

Em conversa com Arthur Aguiar na manhã de sexta-feira (28), Tiago revelou que Rodrigo é a primeira opção dele para a indicação.

O paranaense, por sua vez, declarou em conversa com Lais que iria contar para o influencer que, caso fosse para a berlinda, puxaria um dos amigos do rival no suposto contragolpe. A médica aconselhou que o amigo não tomasse tal atitude.

Tiago também já revelou que Lucas é a segunda opção de indicação dele. O neto de Silvio Santos havia votado no estudante de medicina na primeira formação de paredão e os dois mal conversam na casa.

No entanto, o influenciador está com receio de indicar Lucas por causa da aproximação do estudante com Eslovênia. “Existe um boato: não destrua o casal da edição”, ponderou também durante uma conversa com Arthur.

Entre as duas principais opções de Tiago Abravanel, uma coisa é certa: o brother, que é constantemente criticado nas redes sociais por sua postura contra o jogo, terá que se posicionar.