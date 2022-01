Delegacia Virtual evita aglomerações nas unidades físicas da Polícia Civil

Ao todo são 15 opções de ocorrências, que depois de cadastradas serão encaminhadas para as delegacias de referência. A unidade virtual compõe o novo sistema de Procedimentos Policiais Eletrônicos (PPE), do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp), do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

Diante de um novo surto de Covid-19 e H2N3, a Polícia Civil reforça a importância da utilização da Delegacia Virtual para os casos referentes à perda e extravio de documentos, furto, estelionato, roubo, acidente de trânsito sem vítimas, ameaça, dano, via de fato, perturbação do sossego, desaparecimento e localização de pessoas, maus-tratos contra animais, violência doméstica contra a mulher e racismo.

Em casos mais complexos, como lesão corporal grave, extorsão mediante sequestro, suicídio, homicídio, latrocínio e perigo de contágio de moléstia grave, a orientação é que as pessoas procurem as delegacias.

Denúncias também podem ser feitas á distância, no Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública (SSP), discando 181. Além disso, é possível registrar um Boletim de Ocorrência na Delegacia Virtual no site www.policiacivil.ba.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=45, após cadastrar assinatura eletrônica no site do Governo Federal.