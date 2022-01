Delineado invertido: a nova tendência de maquiagem em 2022

O novo sucesso da internet e queridinho das fashionistas na hora de montar a make é o delineado invertido. O detalhe que dá uma super personalizada na maquiagem, além de ser um detalhe super super sexy que rememora tendências dos anos 90.

Apesar do preto mega marcado ser um clássico nos olhos, as cores de 2022 segundo a paleta pantone serão vibrantes e alegres, então a dica do iBahia é usar cores cítricas- puxadas para o verde, rosa e amarelo- na hora de fazer o seu delineado.

Surgem muitas dúvidas na hora de fazer um delineado, principalmente quando foge do modelo gatinho tradicional, mas a nova tendência invertida apesar de não parecer é bem simples de fazer. Para o processo você vai precisar apenas de um lápis colorido, um pincel para esfumar e um lenço demaquilante.

Assim como no delineado tradicional busque um traço simétrico e fino, mas nesse caso use a marca d’água como base. Após desenhar e aplicar cor esfume e com auxilio do lenço limpe e retire o excesso de maquiagem. Confira abaixo um tutorial para você se inspirar, prepara-se: