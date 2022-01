Denny fala sobre período que ficou fora da Timbalada: ‘Aprendi e busquei meu valor’

Em 2017, Denny Denan pegou os timbaleiros de surpresa ao anunciar a saída da Timbalada depois de 25 anos, para seguir carreira solo. Para felicidade dos fãs da Timbalada, em setembro de 2021 ele voltou aos vocais da banda, dividindo o microfone com Buja. Agora, além de vocalista, Denny também é sócio do grupo.

Questionado pelo iBahia, no quadro iBahia sem Baratino, durante o Fuzuê de Verão desta quarta-feira (19), sobre o período que ficou fora da banda, Denny afirmou que a carreira solo foi um tempo de muito aprendizado.

“Na verdade, tudo na vida é um aprendizado, a gente evolui a cada dia. Foi uma decisão minha, não porque eu era “o” cara, ou porque eu queria ser maior que a Timbalada. Fui, aprendi, busquei meu valor, no sentido mercadológico também. Hoje eu volto não só como cantor, mas também como sócio. Aprendi muito na carreira solo. Mas eu fiquei feliz em sair, porque quando você busca seu próprio alimento, isso traz felicidade. E agora Carlinhos me chamou de volta e humildemente estou aqui”, comentou.

Buja também falou sobre como é ter Denny como companheiro de palco e amigo. “É uma honra estar com ele. Eu disse para ele que estava aqui para aprender com ele, para somar. Denny é uma pessoa incrível, alegre, é muita resenha mesmo. Que os timbaleiros só tenham a ganhar com a parceira”, elogiou.

Ensaios

Quem não conseguiu ver Denny de volta aos vocais da Timbalada, terá mais uma chance no domingo (23). Por causa do aumento de casos de Covid-19, só um dos ensaios no Candyall Guetho Square pôde acontecer. Agora, a banda está de volta, mas em outro espaço, no WET.

A decisão de sair do Guetho aconteceu após novo decreto do Governo do Estado limitar o público a 50% da capacidade do espaço, sem extrapolar 3 mil pessoas. “É um local mais arejado, mais aberto. Claro que segue sendo aglomeração, mas é maior”, ponderou Denny, durante o Fuzuê de Verão.

O ensaio de domingo está confirmado, mas Denny revelou que a banda perdeu oito shows por causa do avanço da variante Ômicron. O cantor aproveitou para falar da importância da vacina. “A gente tem que se vacinar, eu peguei covid-19, estou com duas doses, a terceira mês que vem. Você pode pegar Covid, mas com sintomas menores. Espero que vacinem para possamos voltar com tudo”, disse.