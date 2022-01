Deolane Bezerra revela que ainda não beijou após morte de MC Kevin: ‘Faz sete meses’

Deolane Bezerra abriu o jogo sobre sua vida amorosa após a morte de MC Kevin, em maio de 2021. A advogada contou que já faz sete meses que não beija alguém.

Apesar de participar de festas e eventos, a influenciadora disse que ainda não está pronta para ficar com uma pessoa, além de ter se tornado mais retraída após ter ficado viúva.”Ainda não (beijei). Faz sete meses. Acho que é algo que vai ter que ser assim, muito natural e não porque as pessoas querem”, disse durante o programa “Hora do Faro”.

Deolane ainda falou do amor que sente pelo músico. “Trocava fácil tudo que eu tenho hoje com mais facilidade por dois dias antes disso. O Kevin vi ser um amor de contar para os netos. De lembrar o quanto é bom estar do lado de alguém”, explicou.

A cantora concluiu ao desabafar sobre os momentos em que ela ainda duvida do que aconteceu. “Demorou muito para a ficha cair. Até hoje eu acordo às vezes e parece que ele está em um show, parece que ele vai chegar, aí eu vou na internet para ver se é verdade, se ele vai voltar”, finalizou.