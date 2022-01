Devido ao aumento de casos da Covid-19, Daniela Mercury cancela show deste sábado (29)

Com o aumento do número de casos da Covid-19 e o novo decreto estadual – que reduz a capacidade do público em eventos para 1.500 pessoas -, a cantora Daniela Mercury divulgou o cancelamento do “Camarote da Rainha”. O show aconteceria no próximo sábado (29), em Salvador. A artista informou através das redes sociais, nesta terça-feira (25).

“O Camarote da Rainha, que estava marcado para acontecer dia 29/01/22, em Salvador, está cancelado. O aumento de casos de Covid é uma lástima e impossibilita que eu tenha alegria de cantar e dançar para vocês nesse momento. Além disso, o novo decreto do governo do estado da Bahia, que determina a presença máxima de 1.500 pessoas em eventos, não permite a realização do nosso show”, escreveu na legenda da publicação.

Na mesma publicação, a cantora afirmou que já havia vendido mais de 1.500 ingressos para o evento.

“Quando as condições sanitárias forem favoráveis para a realização de eventos, marcaremos uma nova data e local, sempre respeitando as regras vigentes. Quem não quiser manter o ingresso para o próximo camarote da Rainha em Salvador, pode solicitar o reembolso no e-mail cancelamentosanfolia@gmail.com”, explicou.