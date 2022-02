Devinho Novaes e banda sofrem acidente grave em Alagoas; uma pessoa morreu

O cantor Devinho Novaes e outras 19 pessoas de sua banda e equipe sofreram um grave acidente na madrugada desta segunda-feira (31). De acordo com informações do ‘G1 de Alagoas’, o ônibus do cantor sergipano tombou em São Sebastião, Alagoas – às margens da BR-101. Ao menos 10 pessoas estavam no veículo.