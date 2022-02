DFL abre vagas de emprego pelo Brasil; veja cargos

A empresa DFL abre novas vagas de emprego. São várias vagas em diferentes áreas e cargos pelo país. Veja a seguir os cargos com vagas abertas, suas respectivas localidades, benefícios ofertados pela empresa e como se candidatar a uma das vagas.

DFL tem novas vagas de emprego pelo país

A DFL é uma empresa que atua há mais de 80 anos no mercado odontológico. Hoje, já se produz no Brasil, no Polo Farmacêutico de Jacarepaguá (RJ) e exporta-se para quase 50 países. Procura-se constantemente inovar e se manter uma empresa conectada com o futuro.

Busca-se por novos profissionais com conhecimento a agregar, empatia, paixão e capazes de trabalhar com seriedade e em conformidade com a filosofia da empresa. Aos seus colaboradores fornece diversos benefícios sendo alguns deles:

Assistência médica;

Assistência odontológica;

Auxílio creche;

Café da manhã;

Cesta básica;

Home office;

Participação nos Lucros ou Resultados;

Seguro de vida;

Vale-alimentação;

Vale-transporte;

Entre outros.

Veja a seguir os cargos com vagas disponíveis e suas respectivas localidades:

-Curitiba

Promotor de Vendas Pleno.

-Ribeirão Preto

-Fortaleza

Promotor de Vendas Pleno.

-Rio de Janeiro

Analista de PCM Pleno;

Gerente de Projetos;

Analista de Marketing Digital Pleno;

Analista Financeiro Sr.

Como realizar candidatura

Para efetuar candidatura a uma das vagas ofertadas, basta entrar no site de recrutamento e seleção, selecionar a vaga desejada e enviar seu currículo. Todas as informações pertinentes aos cargos e benefícios estão mencionadas diretamente na página.

Acompanhe o Notícias Concursos e saiba mais sobre os empregos da semana!