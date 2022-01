DHL Express abre vagas de emprego; veja funções

A DHL Express, uma das principais companhias do setor logístico do mundo, está com novas oportunidades de emprego abertas em diferentes localizações do Brasil. Confira os cargos e como concorrer às vagas, a seguir.

DHL Express está contratando novos profissionais

A DHL, multinacional do setor logístico, foi fundada no ano de 1969. Nos dias atuais, a companhia conta com mais de 300 mil colaboradores e atua em mais de 200 países, sendo uma referência mundial no segmento de atuação.

Com novas vagas a serem preenchidas, a companhia está oferecendo cargos para profissionais de diferentes perfis e áreas de atuação. Confira:

Analistas de Processos;

Jovem Aprendiz Comex;

Assistentes de Importação e Exportação – Cargo Temporário;

Analistas de Suporte e Atendimentos;

Courier I – Motorista Entregador;

Analistas de Operações em Aeroportos;

Auxiliar Administrativo;

Analistas de Vendas Multicanal;

Analistas de Engenharia Sr;

Assistente de Operações.

Todos os cargos exigem experiência anterior comprovada em carteira exceto para as oportunidades de Jovem Aprendiz. As qualificações podem alterar conforme a vaga pretendida, sendo necessário conferir todos os requisitos antes de finalizar o cadastro.

Como realizar sua inscrição

Para participar do processo de recrutamento DHL Express, os profissionais que tenham interesse devem concluir sua candidatura online através do link de participação.

A empresa disponibiliza aos selecionados remunerações equivalentes ao mercado, além de diversas vantagens, como plano médico, seguro de vida, cesta de natal, auxilio academia, auxílio creche, bolsa auxílio, consignados, programa de treinamentos, participação de lucros, vale transporte, ticket refeição, cesta básica, auxílio farmácia e convênio com empresas parceiras.

