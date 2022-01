DHL Express tem NOVOS empregos; veja cargos

A DHL Express, uma das maiores empresas de logística do mundo, está oferecendo novas oportunidades de emprego para diferentes regiões do Brasil. As funções estão disponíveis para ocupar diferentes áreas de atuações dentro da companhia. Confira como se candidatar!

DHL Express anuncia oportunidades para regiões do Brasil

A DHL, empresa de nível mundial, referência no setor logístico, foi fundada em 1969 e atualmente, presta seus serviços em mais de 100 países.

Acompanhe as vagas disponíveis pela empresa:

Analistas de Dados – Controladoria (Pleno);

Agente de Atendimento a Cobrança (Auxiliar e Operacional);

Jovem Aprendiz Operações (Auxiliar e Operacional);

Analistas de Melhoria Contínua (Junior e Trainee);

Jovem Aprendiz em Setor Financeiro (Auxiliar e Operacional);

Jovem Aprendiz;

Analistas de Processos (Junior e Trainee);

Analistas de Suporte e Atendimento (Junior e Trainee);

Analistas de Operações de Aeroportos (Junior e Trainee);

Auxiliares Administrativos (Auxiliar e Operacional) – exclusivo para PCD;

Courier (Motorista Entregador);

Supervisores de Suporte ao Varejo (Supervisão e Coordenação).

Como se candidatar

As ocupações da DHL Express citadas acima estão disponíveis para que profissionais que possuem experiência na função se candidatem. Para os interessados, o preenchimento do formulário poderá ser realizado através do site de participação.

A empresa garante remuneração compatível ao mercado, além de vários benefícios, como vale transporte, programa de treinamentos, vale alimentação, previdência privada, bolsa auxílio, vale refeição, seguro de vida, plano médico, desconto com empresas parceiras, auxílio farmácia, cesta básica e plano odontológico.

