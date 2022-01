Dia de Iemanjá: confira eventos que acontecem em Salvador no dia 2 de fevereiro

O Blue Praia Bar tem cobrado e reforçado a importância do respeito aos protocolos sanitários necessários para conter os casos da COVID-19. Para ter acesso ao estabelecimento será exigido a comprovação de imunização através do cartão de vacinação ou certificado obtido através do aplicativo “CONECT SUS” do Ministério da Saúde. Os clientes devem ter cumprido o ciclo completo de vacinação e para entrar e circular no local é exigido o uso de máscaras.

A festa Yemanjá Blue, em homenagem à Rainha das Águas, acontece no dia 2 de fevereiro (quarta-feira), no Blue Praia Bar. O evento acontece das 10h às 22h e convida o público para celebrar o mar através de um mergulho na paisagem litorânea da praia do Buracão, no Rio Vermelho.

Separe as suas melhores roupas azuis e brancas, e, confira os principais eventos que acontecem no Dia de Iemanjá (02/01):

Mesmo com as restrições impostas pelos decretos municipais e estaduais, como por exemplo, a redução do público para eventos – de 3.000 para 1.500 pessoas -, o 2 de fevereiro recebe festejos e comemorações em toda a capital baiana. Vale lembrar que é necessário apresentar o cartão de vacinação e uso de máscara para entrar nos eventos listados abaixo.

O dia de Iemanjá está próximo! Então, prepare o seu balaio, escolha as mais belas flores e cores para homenagear à Rainha do Mar em seu dia: 2 de fevereiro. Marcado por oferendas, festas e o culto às águas do mar, a celebração acontece tradicionalmente no bairro Rio Vermelho, em Salvador.

Yemanjá Vip – Shows de Cheiro de Amor e Batifun

O Novotel abrirá suas portas no próximo dia 2, a partir das 14h, para celebrar a Mãe das Águas. A 6ª edição do YEMANJÁ VIP, evento promovido e realizado pela Oquei Entretenimento, terá como atrações as bandas Cheiro de Amor e Batifun. A ideia é que todo mundo vá de azul e branco para saudar a Rainha do Mar, na área da piscina do hotel. O evento all inclusive, oferecerá Buffet de Feijoada e Open Bar de cerveja, água e refrigerante.

O evento seguirá todas as recomendações do novo decreto que partiu do Governo do Estado da Bahia. Nesse sentido, a comprovação de vacinação completa contra Covid-19 será obrigatória na entrada da festa.

Quando? 02 de fevereiro (quarta-feira), a partir das 14h

Onde? Novotel Rio Vermelho – R. Monte Conselho, 505 – Rio Vermelho, Salvador

Quando? R$ 150 (1º lote); Vendas no Sympla, Partik, Ticketmaker, Novotel e na sede da Oquei

Mais informações? (71) 99990-7759

Feijoada da Dadá na Zomo

No dia 2 de fevereiro, a Zomo Zone realiza evento para saudar a Rainha do Mar Yemanjá, com direito à buffet da Feijoada da Dadá e as atrações musicais Afrodisíaco, Katulê, Noelson do Cavaco e DJ Don Juan.

Os ingressos (venda de camisas) são limitados e seguem todos os protocolos de acordo com decretos municipais e estaduais.

Quando? 2 de fevereiro (2), às 10h

Onde? Zomo Zone Salvador, R. da Paciência, 116, 2º andar, Rio Vermelho, Salvador – BA

Venda de Camisas? (71) 99380-3909

Festa de Iemanjá no Solar

O Solar Restaurante sedia a sua tradicional Festa de Iemanjá, no dia 2 de fevereiro (quarta-feira). Com um espaço que dispõe três ambientes, sendo eles a pracinha, a varanda e o salão climatizado, os participantes também terão acesso à praia exclusiva do Rio Vermelho. Para que a diversão fique completa, Skanibais – SKA Orquestra e os DJs Maddox e Nai Kiese animam a festa. O cardápio será assinado pela chef Andréa Nascimento.

Quando? 2 de fevereiro (quarta-feira), às 10h

Onde? Solar Restaurante, Rua Fonte do Boi, 24-B, Rio Vermelho, Salvador – BA

Quanto? R$ 120; Ingressos no Sympla

Menu Odoyá 705 – Restaurante e Bar 705

Com vista para o mar da Orla de Pituaçu, o 705 Restaurante e Bar, homenageia Iemanjá com um cardápio especial, o ‘Menu Odoyá 705’, repleto de ingredientes e combinações tipicamente baianas. Disponível para almoço ou jantar, o menu do 2 de fevereiro (quarta-feira) conta com duas opções de entradas, pratos principais e sobremesas, além de uma trilha sonora dedicada à Rainha do Mar.

Para as alternativas de entradas estão disponíveis a porção de abará com quatro unidades, acompanhado de vatapá, pimenta e vinagrete, ou a Casquinha Mista, com aratu e siri, farofa e vinagrete. Na sequência, o prato principal é o Peixe do dia, que chega à mesa, com o peixe na brasa, mini batatas, brócolis, Tapenade de Alcaparras, e o Arroz de Frutos do mar. Para finalizar, de sobremesa, Tamires, que é um bolo de banana caramelizada, crumble, sorvete de doce de leite e torre escultural de caramelo, ou 705, que traz Pudim de Leite Condensado, creme búlgara, geleia de caju, merengue, paçoca e macaron.

Quando? 02 de fevereiro (quarta-feira), das 12h às 23h

Onde? Restaurante e Bar 705 – Rua Manoel Antônio Galvão, 32, Pituaçu

Quanto? R$ 110; Reservas no telefone (71) 3901-3705 ou Whatsapp (71) 99723-0705

ALÉM DAS FESTAS

Museu do Mar disponibiliza barco para visitantes depositarem desejos

Em homenagem à Iemanjá, o Museu do Mar Aleixo Belov disponibiliza um barco temático para que os visitantes do equipamento cultural possam depositar desejos de boas energias que serão entregues para a Rainha do Mar. A embarcação “Prosperidade”, nas cores azul e branca e feita de materiais biodegradáveis, está no primeiro piso do espaço que fica no Santo Antônio Além do Carmo, no Centro Histórico de Salvador.

Os bilhetes podem ser depositados até o próximo dia 31 de janeiro, das 10h às 18h, quando o Museu do Mar está aberto ao público. No dia 2 de fevereiro, quando a Iemanjá é festejada, o barco com os desejos irá zarpar até o mar do bairro do Rio Vermelho, onde a oferenda será entregue à divindade.

Quando? Até dia 31 de janeiro (segunda-feira), das 10h às 10h

Onde? Museu do Mar Aleixo Belov – Largo de Santo Antônio Além do Carmo, 3, Santo Antônio Além do Carmo, Salvador – BA