Dia de São Lázaro: conheça história de uma das festas populares mais antigas da Bahia

As homenagens à São Lázaro são consideradas uma das mais tradicionais do calendário de festas populares da Bahia. Mas, o que poucos sabem, é que ela é uma das festividades mais antigas do Brasil. Há relatos de que o culto ao santo protetor dos enfermos, desamparados e animais doentes antecede a tradição da lavagem e procissão do Senhor do Bonfim.

De acordo com o historiador Ricardo Carvalho, em meados do século XVIII já existia informações históricas sobre essa festa.

“Há relatos históricos de que a celebração à São Lázaro já acontecia na cidade de Salvador. Embora não se tenha documentos concretos sobre isso, parece ser uma tradição ancestral. E ela vem exatamente dessa força da resistência da cultura africana, da cultura de matriz africana, que foi aos poucos interligando o que eram os valores de África com a tradição católica como uma forma de garantir a manifestação religiosa dos povos de África, sem que fossem reprimidos pelo discurso hegemónico do catolicismo”, pontuou ele.

O especialista destacou ainda que, nessa época, Omulu (orixá da cura das chagas, de outras moléstias e doenças) já era associado diretamente aos festejos. E daí, que surge a tradição da lavagem das escadarias da Igreja de São Lázaro e São Roque e dos banhos de pipoca.

Outra curiosidade histórica da festa é que o São Lázaro – homenageado sempre no último domingo do mês de janeiro – não é o mesmo ressucitado por Jesus Cristo, filho de Bethânia. De acordo com a Arquidiocese de Salvador, São Lázaro é um santo citado no Evangelho de São Lucas como o leproso.



“Nos Evangelhos há a história de dois Lázaros: um é o Lázaro de Betânia, que foi ressuscitado por Jesus; e o outro é o Lázaro leproso. É este Lázaro (o leproso). Conforme o Evangelho de São Lucas, capítulo 16, versículos do 19 ao 31. Havia um homem rico e um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas. Quando o pobre morreu, os anjos o levaram para junto de Abraão e lá ele recebeu as glórias. Quando o rico morreu ele padeceu sobre as chamas.”



Programação

Por conta da pandemia da Covid-19, as celebrações na Igreja São Lázaro e São Roque – localidada no bairro Federação – serão restritas assim como as comemorações do ano passado. A programação especial começará com uma alvorada às 06h e missas às 07h, 9h, 11h e 17h. Já às 13h30 haverá a recitação do Terço e o ápice dos festejos está previsto para às 15h, quando o bispo auxiliar da Arquidiocese de Salvador, Dom Valter Magno de Carvalho, presidirá a Missa Solene. O tema da festa foi definido como “São Lázaro ensine-nos a sermos caridosos”.