Dia de São Lázaro: veja como será a festa do santo protetor dos enfermos

Foto: Divulgação



O dia de São Lázaro é comemorado sempre no último domingo do mês de janeiro e neste ano, as comemorações serão realizadas no dia 30. A festa popular é uma das mais tradicionais do calendário baiano e reúne fiéis e devotos do santo protetor dos enfermos, desamparados e animais doentes.

Por conta da pandemia da Covid-19, as celebrações na Igreja São Lázaro e São Roque – localidada no bairro Federação – serão restritas assim como as comemorações do ano passado. A programação especial começará com uma alvorada às 06h e missas às 07h, 9h, 11h e 17h. Já às 13h30 haverá a recitação do Terço e o ápice dos festejos está previsto para às 15h, quando o bispo auxiliar da Arquidiocese de Salvador, Dom Valter Magno de Carvalho, presidirá a Missa Solene. O tema da festa foi definido como “São Lázaro ensine-nos a sermos caridosos”.

São Lázaro é um santo citado no Evangelho de São Lucas como o leproso. No sincretismo religioso, as homenagens são para Omulu – orixá da cura das chagas e de outras moléstias e doenças. Na Bahia, é comum a lavagem das escadarias da Igreja assim como o banho de pipoca.

Tradição

Nos Evangelhos há a história de dois Lázaros: um é o Lázaro de Betânia, que foi ressuscitado por Jesus; e o outro é o Lázaro leproso. É este Lázaro (o leproso). Conforme o Evangelho de São Lucas, capítulo 16, versículos do 19 ao 31:

“Havia um homem rico, que se vestia com roupas finas e elegantes e dava festas esplêndidas todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, ficava sentado no chão junto à porta do rico. Queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico, mas, em vez disso, os cães vinham lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos o levaram para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão, com Lázaro ao seu lado.



Então gritou: ‘Pai Abraão, tem compaixão de mim! Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas’. Mas Abraão respondeu: ‘Filho, lembra-te de que durante a vida recebeste teus bens e Lázaro, por sua vez, seus males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. Além disso, há um grande abismo entre nós: por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós’.



O rico insistiu: ‘Pai, eu te suplico, manda então Lázaro à casa de meu pai, porque eu tenho cinco irmãos. Que ele os avise, para que não venham também eles para este lugar de tormento’. Mas Abraão respondeu: ‘Eles têm Moisés e os Profetas! Que os escutem!’ O rico insistiu: ‘Não, Pai Abraão. Mas se alguém dentre os mortos for até eles, certamente vão se converter’. Abraão, porém, lhe disse: ‘Se não escutam a Moisés, nem aos Profetas, mesmo se alguém ressuscitar nos mortos, não acreditarão’”.