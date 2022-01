Dicas de estudo: como tirar o máximo de proveito das aulas online

Diante das condições impostas pela pandemia de covid-19, muitas instituições de ensino adotaram as plataformas digitais como uma forma de minimizar os efeitos negativos. Aplicativos de vídeo e outras ferramentas para reunião e aulas online se tornaram o principal suporte para professores e alunos que precisam se comunicar de forma remota.

Com essa nova modalidade de ensino surgem também novos desafios . Por isso, separamos algumas dicas para te ajudar a tirar o máximo de proveito das aulas online.

Como aproveitar as aulas online?

Em primeiro lugar, para aproveitar as aulas remotas, é crucial se familiarizar com a plataforma escolhida. Portanto, busque entender o funcionamento da plataforma escolhida. Caso seja necessário algum tipo de registro, cadastre-se e aproveite para percorrer a plataforma e conhecer as principais funções.

Desse modo, quando as aulas começarem você não terá dificuldades para se conectar. A maioria das plataformas permite o compartilhamento de telas ou a interação por meio de um chat. Essas funções ajudam a otimizar as aulas e tornar o seu aprendizado mais dinâmico. Por isso, faça bom uso para se comunicar com colegas e professores.

Crie uma rotina e agende seus compromissos online. Uma das grandes vantagens do ensino remoto é a flexibilização. Você pode escolher a melhor hora e lugar para assistir às aulas. Para garantir um bom desenvolvimento, agende um horário fixo para os estudos. Você pode criar um lembrete no seu celular ou computador, ou anotar essas informações em uma agenda impressa.

Outra maneira de aproveitar o máximo das aulas é lendo com antecedência os materiais didáticos enviados pelo professor. A partir daí, você poderá participar dos debates, dinâmicas e fazer perguntas construtivas. Além disso, você pode fazer anotações de aspectos que te chamem atenção e compartilhar isso com a turma durante as aulas.

