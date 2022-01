O mercado de investimentos tem crescido e esse crescimento tem atraído novos investidores, sendo a maior parte pessoas físicas que eram extremamente apegadas ao conceito da poupança.

Dicas e sugestões para entrantes no mercado de investimentos

A poupança ainda é uma opção viável para os investimentos, porém, muitas pessoas optam pela retirada dos valores economizados da poupança para diversificar seus investimentos; o que pode ser bastante positivo. Visto que há muitas opções que prometem uma maior rentabilidade do que a poupança no mercado financeiro atual.

Estude a volatilidade do mercado e a instabilidade de diversas opções de investimentos

Todavia, para que você obtenha sucesso se tornando um novo investidor é relevante que se atente a alguns pontos. Haja vista que o mercado financeiro pode trazer surpresas desagradáveis, considerando a sua volatilidade e a instabilidade de diversas opções de investimentos.

Busque sempre por uma fonte confiável

Há muitas informações na internet, no entanto, é relevante que você busque por fontes confiáveis. Sendo assim, acesse sites como o Banco Central do Brasil (BCB) e a Bolsa de Valores do Brasil (B3).

Além disso, as fintechs podem ser relevantes fontes de informações para novos investidores. No entanto, certifique-se sempre de que você está acessando o site correto, bem como, você pode buscar diversas ferramentas de várias corretoras de valores, fazendo uso de simuladores disponibilizados gratuitamente.

Aprofunde o seu conhecimento

É importante que você, na condição de novo investidor, entenda o ciclo básico da economia e como diversos fatores impactam nos resultados dos investimentos de forma direta e indireta. Sendo assim, aprofunde seu conhecimento para que você entenda como a taxa Selic pode ser positiva para seus investimentos, por exemplo.

Por exemplo, o Gustavo Cerbasi é um especialista em finanças que produz diversos materiais, dentre eles há livros e vídeos direcionados para pessoas leigas. Sendo assim, pode ser relevante que você busque por profissionais da área financeira.

Comece pelas opções de renda fixa

As opções de renda fixa são as mais viáveis para o entrante no mercado de investimentos. Por isso, é importante que você analise todos os pontos inerentes a esse mercado e o que melhor lhe atende para diversificar seus investimentos de modo assertivo.

Invista valores baixos para entender o comportamento dos investimentos de forma prática

Sendo assim, você pode investir valores baixos para entender o comportamento de cada opção. O Tesouro Direto e os Certificados de Depósitos Bancários (CDBs) são opções viáveis para quem deseja entender o funcionamento do mercado de investimentos de forma prática.