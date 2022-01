A construção do currículo como um documento profissional pode ser um diferencial para sua carreira. Por isso, é relevante que, na condição de candidato, direcione o seu objetivo e faça uma relação coerente com todos os pontos durante a construção do documento, já que o currículo representa uma espécie de vitrine profissional.

Dicas para a construção do currículo como um documento profissional

O destaque do currículo se dá pela sua coerência e objetividade. Por isso, evite colocar fontes muito grandes ou textos muito extensos no decorrer do seu currículo.

Tenha clareza sobre os pontos fortes de sua trajetória

Além disso, é pertinente que você tenha clareza sobre os pontos fortes de sua trajetória e seu objetivo no mercado de trabalho atual. Visto que esses pontos são bastante avaliados pelo profissional de recrutamento e seleção.

Destaque os seus dados pessoais pela assertividade

Destaque os seus dados pessoais pela assertividade, evitando excessos. Por exemplo, não coloque números referentes a nenhum tipo de documento pessoal ou dados de filiação.

O seu objetivo deve ser claro e sucinto

O seu objetivo deve ser claro e sucinto. Você pode colocar o seu cargo dentro da sua área de atuação, considerando o nível hierárquico. Por exemplo: auxiliar de logística; assistente de faturamento; analista de contas a pagar; gerente de equipe comercial etc.

Dados relevantes sobre a sua escolaridade

Por conseguinte, a sua escolaridade requer que você informe todos os cursos dos quais você possui certificado e ainda dê detalhes sobre cursos em andamento. Sendo assim, caso você estude, é importante que relate o horário de estudo e a modalidade, bem como, informe a previsão de término do curso.

Informe os dados referentes aos seus empregos anteriores e faça apontamentos relevantes

A sua trajetória profissional é um dos principais pontos do seu currículo. Por isso, informe os dados referentes aos seus empregos anteriores e faça apontamentos relevantes quanto a sua passagem por cada empresa. Dessa forma, você estará direcionando o seu currículo para que ele seja melhor explorado pessoalmente durante uma entrevista de emprego.

O LinkedIn é uma ferramenta para o direcionamento de uma carreira profissional

Não menos importante, na era digital, é relevante que você mantenha o seu cadastro do LinkedIn atualizado; bem como, outras plataformas para o recrutamento e seleção. Visto que no mercado atual a internet é uma fonte de grande visibilidade para os candidatos. Portanto, o LinkedIn é uma ferramenta para o direcionamento de uma carreira profissional de sucesso.