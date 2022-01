A entrevista de emprego pode ocorrer de forma presencial ou online, bem como, por muitas vezes, de forma coletiva. É comum que o candidato modifique a sua postura de acordo com a maneira como ocorre o processo de recrutamento e seleção.

Dicas para a entrevista de emprego presencial, online ou coletiva

Entretanto, embora a entrevista de emprego possa ocorrer de diversas formas, o foco do candidato sempre deve ser na sua própria narrativa.

Dicas para a entrevista feita em grupo

Por exemplo, em uma entrevista de emprego feita em grupo, é comum que muitos candidatos despersonalizem a resposta. Isso porque o candidato pode entender que a resposta do participante anterior foi mais interessante do que a que ele daria, e acaba se guiando pela narrativa alheia.

Isso cria um ciclo quase dinâmico no qual todos têm uma resposta muito parecida, o que pode ser um ponto contraproducente para o candidato durante uma entrevista de emprego em grupo. Visto que, embora a área de atuação seja a mesma para todos do grupo, as experiências e os aprendizados ocorrem de maneiras diferentes.

Fatores inerentes à uma entrevista de emprego feita de maneira online

Outro ponto de grande valia para o candidato é se atentar a fatores inerentes à uma entrevista de emprego feita de maneira online. Por exemplo, é importante que você esteja num ambiente iluminado para que seu rosto seja vista pelo entrevistador, bem como também é pertinente que o candidato se atente para evitar que o delay acabe interrompendo a sua resposta ou fazendo com que ele interrompa o seu entrevistador, dentre outros fatores.

Processo seletivo presencial

Da mesma forma, em uma entrevista de emprego feita de maneira presencial, o candidato precisa ter uma postura aberta e participativa, evitando gesticular em excesso, não deixando os braços cruzados, se possível for, também é importante que o candidato não deixe objetos em seu colo.

No entanto, a essência da entrevista de emprego é a mesma para todas as situações. Pois, o foco deve estar na sua narrativa e você deve ter uma postura participativa.

Conheça a sua própria trajetória profissional

Para isso, é importante que tenha conhecimento sobre a sua própria trajetória profissional através de uma análise do seu próprio currículo, considerando seus pontos fortes e seus pontos fracos.

Além disso, conhecer a cultura empresarial pode te ajudar a se direcionar durante uma entrevista de emprego, independentemente da maneira como ela ocorra. Certamente, são pontos que elevam a segurança do candidato e permitem um direcionamento assertivo.