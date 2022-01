O seu currículo deve ser construído considerando a sua ideia principal no que diz respeito ao seu objetivo de carreira profissional. Além disso, a coerência em toda a construção do documento eleva a sua chance de receber o convite para uma entrevista de emprego que seja correlata ao seu objetivo.

Dicas para construir um currículo coerente, sucinto e organizado

É comum que um profissional que atua com excelência na sua rotina de trabalho, não consiga demonstrar o seu potencial através da construção do seu currículo.

Evite adotar um comportamento autossabotador

Da mesma forma, ocorre com o comportamento autossabotador durante a entrevista de emprego. Entretanto, o candidato precisa conceituar de que o currículo é uma vitrine do seu profissionalismo, assim como a entrevista de emprego não é um julgamento, é apenas uma exploração desse potencial demonstrado no seu currículo; portanto, esses são fatores complementares.

Sendo assim, na condição de candidato, você deve construir o seu currículo considerando que ele deve ser coerente, sucinto e organizado. Visto que a organização do documento é muito relevante para a análise inicial feita pelo profissional de recrutamento e seleção.

Organize as informações a visualização do documento

Não utilize fontes extravagantes ou muito grandes, mantenha um padrão aceitável de digitação, faça um revisão ortográfica e analise se a organização visual, ou seja, o seu currículo não pode conter textos muito extensos ou desorganizados.

No que diz respeito às construções dos dados, você deve colocá-los de maneira assertiva. Sendo assim, evite inserir dados excessivos ou desnecessários. Por exemplo, nas suas informações pessoais você não deve colocar nenhuma informação sobre a documentação.

Respeite a ordem cronológica inversa

A ordem cronológica inversa deve ser seguida para a descrição da sua trajetória profissional, bem como, para as informações sobre a sua escolaridade. Além disso, é relevante que você faça apontamentos mas não construa uma narrativa de forma integral no seu currículo; bem como, caso você estude, deve informar a data de previsão de término do curso e a modalidade de ensino; dentre outros fatores que você deve considerar para a sua objetividade profissional.

Reforce os pontos relevantes da sua trajetória

Entretanto, esses pontos são importantes para que você direcione a sua história profissional, considerando o currículo como uma demonstração dos pontos relevantes da sua trajetória, de modo que você possa reforçá-los pessoalmente durante uma entrevista de emprego. Adapte esses pontos e direcione a sua carreira profissional através da construção do seu currículo como uma fonte assertiva para o mercado de trabalho atual.