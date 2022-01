O currículo pode ser um diferencial competitivo para o profissional no mercado de trabalho atual, considerando o volume de profissionais que buscam uma recolocação no mercado de trabalho.

Dicas para construir um currículo direcionado e organizado

No entanto, para que o destaque do currículo ocorra por seus pontos positivos, é necessário que as informações sejam inseridas de maneira assertiva e direcionada. Infelizmente, um excelente candidato pode ficar aquém de seu potencial profissional.

Visto que a elaboração do currículo deve ser atrativa para que ele receba o convite para uma entrevista de emprego que seja correlata aos seus objetivos. Sendo assim, ainda que o candidato seja perfeito para a vaga, se o seu currículo não entregar uma boa apresentação profissional, ele não conseguirá atingir o seu objetivo no mercado de trabalho.

Analise a visualização do documento

Por isso, na condição de candidato, você deve se atentar para que construa um currículo direcionado e organizado. Sendo assim, analise a visualização do documento. Visto que a visualização do currículo deve ser organizada, já que o currículo não deve conter textos extensos, erros gramaticais ou outras falhas comuns.

Informações pessoais

O destaque de seus dados pessoais deve ocorrer pela objetividade. Por isso, não informe número de documento pessoal ou dados de filiação, por exemplo.

Objetivo

O seu objetivo no currículo deve ser claro e direcionado. Geralmente, o objetivo se refere ao seu cargo dentro da sua área de atuação, considerando o seu nível hierárquico. Por exemplo: auxiliar de logística; analista de marketing digital; assistente de recrutamento e seleção; gerente de equipe de vendas etc.

Escolaridade

A sua escolaridade deve ser descrita informando cursos dos quais você possui certificados e informações relevantes sobre cursos em andamento. Por isso, caso você estude, coloque a data prevista para o término do curso atual e a modalidade do estudo.

Experiência profissional

A sua experiência profissional é um dos campos mais atrativos de um currículo. Por isso, faça apontamentos relevantes quanto às suas passagens por seus empregos anteriores. Visto que você poderá explorá-las durante uma entrevista de emprego.

Considere a ordem cronológica inversa dos fatos

Além disso, considere a ordem cronológica inversa na descrição de sua experiência profissional e escolaridade. Dessa maneira, você irá priorizar os dados atualizados.

Dicas adaptáveis

Certamente, essas dicas são adaptáveis, mas são relevantes para que você construa um currículo direcionado e objetivo, destacando-se pela coerência na construção do documento e alcançando os seus objetivos dentro do mercado de trabalho atual.