O seu currículo deve ser construído com base na sua trajetória profissional. No entanto, essa construção precisa ser atrativa para que o seu documento profissional não seja descartado, sem que seja devidamente analisado no processo de recrutamento.

Dicas para direcionar o seu currículo no mercado de trabalho atual

Por isso, a pontuação do seu currículo requer um direcionamento assertivo no que diz respeito a sua trajetória profissional; ao passo que também é relevante que você obtenha clareza sobre o ponto forte de sua história, de maneira que você possa destacar o seu currículo pela objetividade e assertividade.

Dados pessoais: sucintos e atualizados

Sendo assim, insira os seus dados pessoais considerando que estejam sucintos e atualizados. Por isso, evite excessos, ou seja, evite inserir o número de algum documento pessoal ou os dados referentes a sua filiação.

Objetivo: informe o seu cargo dentro da sua área de atuação

O seu objetivo no currículo deve ser direto. Geralmente, é cabível que o candidato informe o seu cargo dentro da sua área de atuação, considerando a sua hierarquia no momento atual. Por exemplo: gerente de vendas; analista de marketing digital; assistente de contas a pagar; auxiliar de recursos humanos etc.

Experiência profissional: essa construção requer direcionamento e assertividade

A sua experiência profissional é um dos pontos principais da construção do seu currículo. Por isso, essa construção requer direcionamento e assertividade. Sendo assim, destaque os pontos relevantes de sua experiência, considerando que você poderá explorá-los pessoalmente durante uma entrevista de emprego. Além disso, é importante que você insira os dados das organizações e o período de sua atuação em cada uma delas.

Escolaridade: cursos certificados e cursos em andamento

A sua escolaridade no currículo deve seguir a mesma lógica e objetividade. Sendo assim, é importante que você deixe claro se estuda e qual é o período de ensino; bem como, informe a previsão de término do seu curso em andamento. Além disso, os cursos dos quais possui certificados devem ser descritos de forma cronológica inversa, da mesma maneira que deve ocorrer com suas experiências profissionais.

Adapte essas dicas e eleve suas chances de sucesso no mercado de trabalho atual

Não menos importante, mantenha o seu currículo no LinkedIn atualizado. Visto que essa é uma plataforma bastante relevante no mercado atual, considerando a visibilidade e o alcance da plataforma no cenário atual. Certamente, essas dicas são adaptáveis ao seu objetivo profissional, considerando o seu real interesse. No entanto, esses são pontos relevantes para que você eleve suas chances de sucesso profissional e se direcione até uma entrevista de emprego que seja correlata ao seu potencial.