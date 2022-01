Dicas para economizar dinheiro em 2022

Ano novo, vida nova? Pode até fazer sentido, mas alguma atitudes são necessárias para ver sua vida financeira avançar. Por isso, veja abaixo dicas de como economizar dinheiro em 2022 e se organizar.

Organize seus gastos

O primeiro passo para ter uma vida financeira mais saudável é saber tudo que você deve, desde de empréstimos, gastos no cartão de crédito, financiamentos ou qualquer valores que você tem pendente.

Depois de anotar todas as suas dívidas, você deve também colocar no papel todos os seus gastos fixos como o aluguel, compras no mercado, conta de luz, energia e internet. Isso se você tiver todos esses gastos, se morar sozinho, com os pais, com amigos, enfim, nessa hora as anotações são individuais e podem variar de acordo com o seu perfil.

Feito isso, sabendo todo o valor que você deve e os gastos mensais, você deve ir para o segundo passo:

2. Análise se todos os gastos e classifique por essenciais e não essenciais

Feito o controle de todas as suas dívidas e contas mensais, você deve fazer uma análise do último mês e quais gastos são essenciais ou não. Por exemplo, quanto você gastou de Ifood ou qualquer atividade similar não essencial.

Além disso, procure nas suas contas fixas oportunidades de economia renegociando os valores e até cancelando serviços. Por exemplo, você de fato assiste TV e utiliza os canais contratados? Você paga academia, mas está indo?

Analise os gastos essenciais e não essenciais e procure entender oportunidades de economia.

3. Escolha uma meta

Depois de você analisar com o que você gasta o seu dinheiro, você deve buscar uma meta para economizar dinheiro. Quer comprar um carro? Uma viagem? Quitar todas as suas dívidas? Uma reserva financeira para imprevistos?

Seja qual for a sua motivação, é importante para te ajudar na meta de economizar dinheiro. Se for uma viagem, por exemplo, verifique o preço que precisará para realizá-la.

Tenha de forma fixa a meta que te motiva a economizar dinheiro em 2022. Desta forma, você terá motivação e não apenas guardará dinheiro por guardar.

4. Estabeleça uma meta mensal e vá aumentando

Depois da meta do PORQUE economizar, é preciso estabelecer estratégias de COMO. Como você pode agir e o quanto precisa economizar para juntar quantidade X de dinheiro para o planejamento y?

Você deve fazer metas mensais de valores a serem poupados que sejam possíveis de se realizarem e ir aumentando mês a mês. Não adianta querer guardar R$ 1 mil por mês, se você não tem esse dinheiro depois de pagar todas as contas.

Faça um planejamento de acordo com a sua realidade e comece a economizar nem que seja R$ 50 por mês, mas lembre-se, quanto menos você guardar, mais difícil e mais longa será a espera para sua meta. Então, se programe e gaste o mínimo possível até conquistar o seu alvo de economizar dinheiro.