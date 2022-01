Dicas para estudar melhor com a modalidade EaD

Com o surgimento da pandemia da covid-19, o estudo remoto se tornou a principal opção para a maioria dos estudantes. Diante do cenário instável que ainda vivemos, algumas instituições de ensino continuam mantendo as atividades a distância.

Nesse sentido, é importante buscar uma melhor adaptação a essa realidade nem sempre confortável mas necessária. Veja abaixo algumas dicas de como aproveitar melhor esse formato e manter o ritmo.

Como estudar bem na modalidade de ensino à distância?

Em primeiro lugar, para manter o ritmo nos estudos na modalidade EaD, é preciso estabelecer horários fixos para estudar. Isso é crucial para criar uma rotina. Em meio a instabilidade do momento, desenvolver uma programação fixa tem sido um grande obstáculo. É preciso ter a habilidade de direcionar a atenção plena para o conteúdo e fazer disso um hábito.

Outra medida importante é ter um local de estudo adequado. O ambiente deve ser calmo, limpo, organizado e, principalmente, silencioso. Caso queira, pode fazer um mural para colocar suas anotações e outros lembretes importantes.

Para criar uma rotina dinâmica, uma boa estratégia é alternar os conteúdos e as disciplinas. Elabore pequenos blocos de matérias por área, começando com as que você tem mais facilidade. Flexibilizar os conteúdos ajuda a não cansar rapidamente e a estabelecer uma linha de raciocínio mais eficiente.

O tempo que você dedica aos estudos faz toda a diferença no rendimento. As horas de estudo variam de acordo com a quantidade de conteúdo e a complexidade de cada matéria. Uma maneira inteligente de dividir o tempo é estabelecendo ciclos curtos, com pequenas pausas. Lembre-se de que a constância é mais produtiva do que a velocidade.

Não abra mão de seus cuidados pessoais. Para que a sua programação dê certo seu corpo e sua mente precisam estar em pleno funcionamento. Por isso, alimente-se bem, durma pelo menos 8 horas por noite e, sempre que possível, faça atividades físicas.

