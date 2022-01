Dicas para que a visibilidade do seu currículo seja atrativa pelo equilíbrio nas informações

O currículo é uma apresentação profissional que pode direcionar a sua trajetória para que você consiga alcançar seus objetivos de carreira em longo prazo.

Dicas para que a visibilidade do seu currículo seja atrativa pelo equilíbrio na construção do documento

Por isso, é importante que você conceitue o currículo como uma “vitrine profissional”, já que é um resumo de tudo o que você já viveu e também um indicador de sua objetividade.

O currículo deve ser sucinto, claro e genuíno

A elaboração do currículo precisa ser feita considerando que ele deve ser sucinto, claro e genuíno, ou seja, não deve conter informações falsas ou evasivas.

Você Pode Gostar Também:

Opte pela simplicidade e pelo equilíbrio nas informações

Sendo assim, opte pela simplicidade e pelo equilíbrio nas informações. Dessa maneira, o seu currículo será eficiente, já que será uma apresentação direta sobre o seu objetivo profissional, facilitando a análise de compatibilidade entre o seu perfil e a vaga.

Destaque seus dados através de informações fundamentais e não excessivas

É importante que você destaque seus dados através de informações fundamentais e não excessivas. Por exemplo, descarte números de sua documentação pessoal.

O objetivo deve ser sucinto e direto

Descreva o seu objetivo de forma direta e fale sobre sua formação acadêmica e experiência profissional considerando a ordem cronológica inversa dos fatos.

Cursos

Caso você tenha concluído outros cursos e/ou idiomas, também deve informá-los. Visto que são fatores relevantes para a análise do candidato.

A visualização do documento

Também você deve se atentar a visualização do documento, já que o currículo precisa estar visualmente organizado para que seja analisado de forma integral.

Pois, um currículo que contém um texto muito longo com ausência de pontuação, por exemplo, dificilmente será lido em sua totalidade. Sendo assim, é importante que você construa o seu currículo com base no seu objetivo de carreira e na facilidade de sua visualização.

Vitrine profissional

Considere que o seu currículo será explorado futuramente durante uma entrevista de emprego. Por isso, os apontamentos são relevantes dentro do conceito de “vitrine profissional”.

Mantenha o seu cadastro no LinkedIn atualizado

O currículo deve ser elaborado assertivamente, considerando todos os pontos citados. Além disso, é relevante que o candidato mantenha o seu cadastro no LinkedIn atualizado.

Visto que a plataforma no mercado atual é uma ferramenta relevante para a área de recrutamento e seleção. Certamente, são pontos importantes para que a visibilidade do seu currículo seja atrativa pelo equilíbrio na construção do documento.